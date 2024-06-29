Edirne'de AKP'li başkanın yaptırdığı tartışmalı Atatürk rölyefi kaldırıldı

Edirne’nin Havsa ilçesine önceki dönem AKP'li Belediye Başkanı Aydın Balkan tarafından yaptırılan ve tartışmalara neden olan Atatürk rölyefinin yerine Atatürk Anıtı yapıldı.

Güncel 29.06.2024 10:05 Giriş: 29.06.2024 10:05

Güncelleme: 29.06.2024 10:20 Kaynak: ANKA

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