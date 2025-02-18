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Edirne'de alüminyum fabrikasında yangın çıktı

Edirne'de OSB'de bulunan bir alüminyum fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Güncel
  • 18.02.2025 10:47
  • Giriş: 18.02.2025 10:47
  • Güncelleme: 18.02.2025 10:50
Kaynak: AA
Edirne'de alüminyum fabrikasında yangın çıktı
Fotoğraf: AA

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Süloğlu ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yangının söndürülmesi için çalışmaları sürüyor.

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