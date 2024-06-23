Edirne'de anız alanından ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü

Edirne'de, hasat edilmiş buğday tarlasında başlayıp ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü.

Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Anız alanında başlayan yangın, yakınındaki ağaçlara da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 50 ağaç ve 3 dekar tarım arazisi zarar gördü.