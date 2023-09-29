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Edirne'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 29.09.2023 17:44
  • Giriş: 29.09.2023 17:44
  • Güncelleme: 29.09.2023 17:46
Kaynak: AA
Edirne'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Yancıkçışahin Mahallesi, Şeyh Çelebi Cami Sokak'taki Çoban Apartmanı'nın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis, TREDAŞ ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Önlem amacıyla apartmandaki vatandaşlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Evde hasar oluştu.

Tahliye edilen apartman sakinleri söndürme çalışmaları sonrası evlerine girdi.

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