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Edirne'de aranan 4 şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı

Ajans Haberleri
  • 07.06.2024 14:55
  • Giriş: 07.06.2024 14:55
  • Güncelleme: 07.06.2024 14:55
Kaynak: AA
Edirne'de aranan 4 şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, haklarında aranma kararı olan 4 şüpheli yakalandı.

İlçe merkezinde 24 ekip ve 90 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 559 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Trafik açısından 258 aracın incelendiği uygulamada sürücülere 211 bin 287 lira ceza uygulandı, 1 sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konuldu.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da uygulama noktalarını gezerek çalışmaları denetledi.

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