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Edirne'de arkadaşını silahla kazara öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 18.08.2024 16:16
  • Giriş: 18.08.2024 16:16
  • Güncelleme: 18.08.2024 16:16
Kaynak: AA
Edirne'de arkadaşını silahla kazara öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Edirne'de, arkadaşını elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Olay sonrası gözaltına alınan K.C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen K.C.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Duru Pakarda için cenaze töreni düzenlendi.

Pakarda'nın cenazesi, Hasan Sezai Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi.

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