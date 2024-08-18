Edirne'de arkadaşını silahla kazara öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Edirne'de, arkadaşını elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Olay sonrası gözaltına alınan K.C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen K.C.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan olayda hayatını kaybeden Duru Pakarda için cenaze töreni düzenlendi.
Pakarda'nın cenazesi, Hasan Sezai Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi.