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Edirne'de asansör boşluğuna düşen kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 15.07.2025 13:07
  • Giriş: 15.07.2025 13:07
  • Güncelleme: 15.07.2025 13:07
Kaynak: AA
Edirne'de asansör boşluğuna düşen kişi öldü

EDİRNE (AA) - Edirne'de asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi 3064. Sokak'taki 8 katlı inşaata ölçü almak için gelen Erol T. (48), 8. katta çalıştığı sırada asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Erol T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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