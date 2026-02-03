Edirne'de baraj ve göletlerin doluluk oranında son durum

Edirne'de son günlerde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı, baraj ve göletlerin doluluk oranını yükseltti.

Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı 2. birleşimi Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Gündem dışı söz alan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Remzi Subaş, son bir haftadır etkili olan yağışların kuraklık yaşayan kenti sevindirdiğini söyledi.

Süloğlu Barajı ve çevre köylerdeki sulama göletlerinin su seviyelerinin arttığını belirten Subaş, "Son 24 saat içerisinde Süloğlu Barajı'na 354 bin metreküp su gelmiştir" dedi. Subaş, Süloğlu Barajı'nın su seviyesinin 24 milyon 737 bin metreküpe ulaştığını dile getirdi.

Barajın tam kapasite doluluk oranının ise 50 milyon metreküp olduğuna değinen Subaş, "Süloğlu Barajı'nın doluluk oranı yüzde 50 seviyesine ulaşmıştır. Bu durum ilçemizde ve köylerimizde çiftçilik yapan üreticilerimizin yüzünü güldürmüştür" ifadelerini kullandı.

Kentin içme suyunun Süloğlu Barajı'ndan karşılandığını anlatan Subaş, Edirne'ye kesintisiz ve sürdürülebilir su sağlayacak Süloğlu Barajı İshale Hattı çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

İl Genel Meclisi Başkanı Gegeoğlu da suyun çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Edirne'de son günlerde en çok su konusunun gündem olduğunu söyleyen Gegeoğlu, "Son yağışlar üreticilerin yüzünü güldürdü. Baraj ve göletlerdeki doluluk oranındaki artış sevindirici. Kuraklığı da öngörerek suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler ile Köylere Yönelik Hizmetler ve ORKÖY komisyonlarının raporları sunuldu.