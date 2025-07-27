Edirne'de bir kadın başından vurulmuş halde ölü bulundu: Cinayet zanlısı tutuklandı

Edirne'de ayçiçeği tarlasında başından tabancayla vurulmuş halde kadın cansız bedeni bulundu.

Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde tarlada bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri S.Ç'nin (33) öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası S.Ç'nin cansız bedeni, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bölgede çalışma başlattı.

Olay yerindeki delilleri toplayan ekipler, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Yapılan çalışma ve teknik takip sonucu zanlının kimliği tespit edildi.

Osmaniye'ye kaçtığı belirlenen Z.D. ekiplerin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

Edirne'ye getirilen cinayet zanlısı jandarmadaki ifadesinde S.Ç'yi silahla kafasından vurduğunu ve tarlaya attığını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.