Edirne'de bir kişi çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu

Edirne'nin Meriç ilçesinde bir kişi çeltik kurutma makinesinin içinde ölü bulundu.

  • 18.10.2025 00:02
  • Giriş: 18.10.2025 00:02
  • Güncelleme: 18.10.2025 00:03
Kaynak: AA
DHA

Edirne'nin Meriç ilçesi Olacak köyünde yaşayan Mustafa Başkut'tan (76) bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, Başkut'u çeltik kurutma makinesinin içinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Başkut'un öldüğü belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Başkut'un cesedi, Meriç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

