Edirne'de bir kişi çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu
Edirne'nin Meriç ilçesinde bir kişi çeltik kurutma makinesinin içinde ölü bulundu.
Kaynak: AA
Edirne'nin Meriç ilçesi Olacak köyünde yaşayan Mustafa Başkut'tan (76) bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, Başkut'u çeltik kurutma makinesinin içinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Başkut'un öldüğü belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Başkut'un cesedi, Meriç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.