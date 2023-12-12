Edirne'de bir yurttaş, bahçesinde ölü bulundu

Edirne’de bir kişi, soğan ekmek için gittiği evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Edirne merkez İstasyon Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 82 yaşındaki Safet Aksoy’dan haber alamayan kızı, annesinin evine gitti. Annesini evde göremeyince evin bahçesine bakan kızı, annesini yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.



Alınan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrol sonucu Safet Aksoy’un hayatını kaybettiği belirlendi. Aksoy’un cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.