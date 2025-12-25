Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Edirne'de boru döşemesi yapılan kanalda toprak kayması sonucu 3 işçi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 25.12.2025 22:49
  • Giriş: 25.12.2025 22:49
  • Güncelleme: 25.12.2025 22:49
Kaynak: AA
Edirne'de boru döşemesi yapılan kanalda toprak kayması sonucu 3 işçi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de doğal gaz boru hattı döşeme çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 3 işçi yaralandı.

Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan 3 işçi, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan işçilerden biri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

BirGün'e Abone Ol