Edirne'de çeltik biçim fiyatı belirlendi

Edirne'de çeltik biçim fiyatları açıklandı.

Edirne Ziraat Odası Başkanlığı'nda konuya ilişkin tıoplantı yapıldı.

Toplantıda, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, meclis üyeleri, sulama ve kalkınma kooperatif başkanları, muhtarlar, biçerdöver sahipleri, 2025 yılı çeltik biçim fiyatını belirledi.

Yapılan açıklamada, "2025 yılı bir dekar çeltik biçim fiyatının düzlemesinde tarımsal giderler dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, taşıma olmayan çeltik ekim alanlarında bin TL ve taşımalı olan çeltik ekim alanlarında bin 70 TL olarak belirlenmiştir" denildi.