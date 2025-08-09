Giriş / Abone Ol
Edirne'de çıkan anız yangını çeltik fabrikasına sıçramadan söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle kapatılan İpsala-Meriç kara yolu da yeniden trafiğe açıldı.

Güncel
  • 09.08.2025 16:10
  • Giriş: 09.08.2025 16:10
  • Güncelleme: 09.08.2025 16:11
Kaynak: AA
Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
Fotoğraf: AA

Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan anız yangını çeltik fabrikasına sıçramadan söndürüldü.

Sarıcaali köyü Gökçedere mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle İpsala-Meriç kara yolu trafiğe kapatıldı. Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter de havadan destek verdi.

Bölgedeki çeltik fabrikasına kadar ulaşan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Ardından kara yolu da trafiğe açıldı.

