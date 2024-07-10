Edirne'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Meriç ilçesine bağlı Saatağacı köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile helikopter, yangın söndürme uçağı ve arazözler yönlendirildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.