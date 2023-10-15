Edirne'de çıkan yangında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Edirne'de çıkan yangın 100 dönüm tarım arazisi ile bir konteynerde zarara neden oldu.

Merkeze bağlı Avarız köyünde buğdayı hasat edilmiş tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle çevre tarlalara sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 100 dönüm tarım arazisi ve bahçe içerisindeki bir konteyner zarar gördü.