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Edirne'de cip evin balkonuna çarptı: 1 yaralı

Edirne'de evin balkonuna çarpan cipteki bir kişi yaralandı.

Yurt
  • 20.04.2025 18:26
  • Giriş: 20.04.2025 18:26
  • Güncelleme: 20.04.2025 18:28
Kaynak: AA
Edirne'de cip evin balkonuna çarptı: 1 yaralı
FOTOĞRAF: AA

Edirne'de evin balkonuna çarpan cipteki bir kişi yaralandı.

Mithat Vardar Caddesi'nde T.K'nin kullandığı 22 AEJ 280 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin balkonuna çarptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

Yaralı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araç, kot farkı bulunan evin balkonunda asılı kaldı.

Cip çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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