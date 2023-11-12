Edirne'de düzenlenen "İletişim Yüzyılında Medya Akademisi" eğitimi sona erdi

EDİRNE (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) İletişim Destek Programı çerçevesinde hayata geçirilen "İletişim Yüzyılında Medya Akademisi" eğitimi sona erdi.

Türkiye Bursları kapsamında eğitim alan ve medya sektörüne ilgi duyan uluslararası öğrencilere yönelik medya akademisi programının ikincisi, YTB Edirne Ofisi'nde düzenlendi.

TRT ve Genç Birikim Derneği işbirliğinde düzenlenen programa, 13 ülkeden 31 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, gazetecilik, hikaye anlatıcılığı, saha yapımcılığı ve mobil gazetecilik alanlarında eğitim alıp, sahada videolar hazırladı.

YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Fatih Ot, AA muhabirine, eğitimin öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Öğrencilerin medyayı en iyi şekilde kullanmayı öğrendiğini belirten Ot, "Öğrencilerimiz ilk gün aldıkları eğitimin yanında ikinci gün sahada interaktif bir çalışma yaptılar. Bu kapsamda güzel bir yarışma düzenlendi. Öğrencilerin hem heyecanları hem de tecrübeleri arttı." dedi.

Ot, bu yıl uluslararası öğrencilere yönelik 12 atölye düzenleyeceklerini ve ilginin kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

TRT'nin Gençler için Gazetecilik Projesi Koordinatörü Alpay Arı ise 2017'den beri 3 bin uluslararası öğrenciye eğitim verdiklerini ifade etti.

Çalışmalarla ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Arı, "Burada çok güzel bir eğitim oldu. Önemsediğimiz 4 ders var. Verimli çalışmalar gerçekleştirdik. İş birliği için YTB'ye teşekkür ediyoruz. Daha çok öğrenciye ulaşmak için bu güzel projeleri sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi öğrencisi Kosovalı Rezano Luşta da faydalı bir eğitim programı olduğunu söyledi.

Atölyeye katıldığı için mutlu olduğunu belirten Luşta, "Doğru haberleşme nedir, doğru haber nasıl yapılır, bunları öğrendik. Yanlış haberlerden kaçınmayı ve bir videonun nasıl çekileceğini gördük." dedi.

Erhan Şanlı da eğitimlerde medyayla ilgili önemli ayrıntıları öğrendiklerini kaydetti.

Eğitim sonunda öğrencilere sertifika verildi.