Edirne'de emekliler sokağa çıktı: "Tüm emeklilere seyyanen zam verilmelidir"

Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne Şubesi, aylıklarının iyileştirilmesi talebiyle sokağa çıktı. “Sandıkta görüşürüz” diyen emekliler, ‘sadaka değil, haklarını istediklerini’ belirtti.

Saraçlar Caddesi’nde yapılan basın açıklamasını Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne Temsilcisi Hasan Kılıç okudu. Kılıç, emeklilerin taleplerini sıralayarak emeklilerin insanca yaşaması için en düşük emekli aylığının, en düşük memur maaşına eşitlenmesi gerektiğini söyledi.

“TOPLU SÖZLEŞME MASASINDA YERİMİZ OLMALIDIR”

Kılıç, şunları kaydetti:

"Gelin, bütçenin saraylara, yandaşlara, savaşa değil; halkın sofrasına, sağlığına, barınmasına, geleceğine ayrılması için hep birlikte ses yükseltelim. Tüm emeklilere seyyanen zam verilmelidir. En düşük emekli aylığı, en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Bayram ikramiyesi yılda 4 kez ve asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Sağlık ücretsiz ve erişilebilir olmalı, sağlıkta soyguna son verilmelidir. 3600 ek gösterge tüm emekli memurları kapsamalıdır. Emeklilerin sendikalaşmasının önü açılmalı, toplu sözleşme masasında yerimiz olmalıdır.”