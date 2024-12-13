Edirne'de eve çarpan otomobil alev aldı: 4 kişi yaşamını yitirdi
Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, evin duvarına çarparak yandı. Feci kaza sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilde yapılan incelemede 4 kişinin yanarak öldüğü tespit edildi.
Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerindeki Uzunkaldırım Caddesi'nin bağlantı yolu üzerinde meydana geldi.
Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle alev alan otomobil yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YANARAK ÖLDÜ
Yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale ederek, söndürdü. Yapılan kontrolde otomobilde bulunan 4 kişini yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Kimlik belirleme çalışmaları sürerken, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından 4 kişinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.