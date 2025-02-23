Edirne'de, hafif ticari aracın plakasının bantla değiştirildiği ortaya çıktı

EDİRNE'de, polisin hatalı park nedeniyle işlem yapmak istediği hafif ticari aracın plakasının bantla değiştirildiği ortaya çıktı. Araç sürücüsü, plakanın değiştirildiğinden haberinin olmadığını iddia ederken, hakkında soruşturma başlatıldı.

Kentte Darül Hadis Caddesi üzerinde hafif ticari aracını hatalı park edildiğini gören polis, plakasını sorgulayıp sürücüsü M.T.'yi aracı başına çağırmak istedi. Sistem üzerinden yapılan sorguda plakanın kayıtlı olmadığını gören ekipler, şüphe üzerine incelemede yaptı. İncelemede 06 AFK 364 olan plakanın, bantla 06 AEK 364 olarak değiştirildiği ortaya çıktı. Telefonla ulaşılıp aracının başına gelen M.T., plakanın değiştirildiğinden haberinin olmadığını söyledi. M.T.'ye hatalı parktan ceza yazılırken, plakanın değiştirilmesiyle ilgili de soruşturma başlatıldı.(DHA)

Haber - Kamera: Batuhan SEVER / EDİRNE, (DHA)