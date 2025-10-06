Edirne'de hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hastanenin zemin katında taş kırma ünitesindeki bir cihazın kısa devre yapması nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı.

Dumandan etkilenmemeleri için polikliniklerde çalışanlar ile bekleyen hastalar tahliye edildi.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede çalışma yürütüyor.

Vali Yunus Sezer, hastaneye gelerek İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.