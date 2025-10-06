Edirne'de hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde taş kırma ünitesindeki cihazın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Dumandan etkilenmemeleri için hastalar ve çalışanlar tahliye edilirken, yangına itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri müdahale ediyor.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Hastanenin zemin katında taş kırma ünitesindeki bir cihazın kısa devre yapması nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı.
Dumandan etkilenmemeleri için polikliniklerde çalışanlar ile bekleyen hastalar tahliye edildi.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede çalışma yürütüyor.
Vali Yunus Sezer, hastaneye gelerek İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.