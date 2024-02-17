Edirne'de hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle mühürlenen kahve dükkanının kira sözleşmesi feshedildi

Edirne'de alışveriş merkezinde hijyen kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle mühürlenen kahve dükkanının kira sözleşmesi de yönetim tarafından feshedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası "hijyene uymadığı" ve "halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü" belirlenerek belediye tarafından mühürlenen kahve dükkanının durumu alışveriş yönetimi tarafından da görüşüldü.

Yönetim, söz konusu dükkan işletmecisiyle kira sözleşmesini feshetti.

İşletmeci hakkında, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adli işlem başlatılmış, çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilen işletme salı günü Edirne Belediyesince mühürlenmişti.

İşletmeci H.Z, hakkında kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında başlatılan soruşturma sonrası Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.