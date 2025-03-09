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Edirne'de iki forkliftin arasında sıkışan kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 09.03.2025 19:57
  • Giriş: 09.03.2025 19:57
  • Güncelleme: 09.03.2025 19:57
Kaynak: AA
Edirne'de iki forkliftin arasında sıkışan kişi öldü

EDİRNE (AA) - Edirne'de iki forkliftin arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

İstasyon Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 20. Sokak'ta bir forkliftin, diğerinin yardımıyla çekiciye yüklenmeye çalışıldığı sırada bir işçi, iki forkliftin arasına sıkıştı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yükleme sırasında forklifti kullanan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

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