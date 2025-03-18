Edirne'de iki otomobil çarpıştı; 5 yaralı
Kaynak: DHA
Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Edirne-Lalapaşa kara yolunun kent girişinde meydana geldi. I.O.'nun kullandığı PP 2605 BP Bulgaristan plakalı otomobil ile Edirne girişindeki TIR garajından çıkış yapan C.A. yönetimindeki 06 AFA 792 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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