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Edirne'de iki otomobil çarpıştı; 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 18.03.2025 14:38
  • Giriş: 18.03.2025 14:38
  • Güncelleme: 18.03.2025 14:38
Kaynak: DHA
Edirne'de iki otomobil çarpıştı; 5 yaralı

Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne-Lalapaşa kara yolunun kent girişinde meydana geldi. I.O.'nun kullandığı PP 2605 BP Bulgaristan plakalı otomobil ile Edirne girişindeki TIR garajından çıkış yapan C.A. yönetimindeki 06 AFA 792 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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