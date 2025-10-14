Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
EDİRNE (AA) - Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
R.E'nin kullandığı 22 AEU 773 plakalı otomobil, Musabeyli köyü yakınlarında, G.D. idaresindeki 59 ABV 558 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle R.E'nin kullandığı otomobil devrildi.
Kazada sürücüler ve bir kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.