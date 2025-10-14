Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

R.E'nin kullandığı 22 AEU 773 plakalı otomobil, Musabeyli köyü yakınlarında, G.D. idaresindeki 59 ABV 558 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle R.E'nin kullandığı otomobil devrildi.

Kazada sürücüler ve bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

