Kaynak: AA
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

M.İ.T. idaresindeki 17 AHL 981 plakalı otomobil, Bahçeköy yakınlarında Y.U. yönetimindeki 17 TK 622 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ve otomobillerde bulunan diğer 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

