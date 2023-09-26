Edirne'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Kaynak: AA
Edirne'de iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Suat Baburcan (57) yönetimindeki SA 520 IT Gürcistan plakalı tır, Kapıkule Sınır Kapısı yolu Edirne istikametinde M.Ç. idaresindeki 33 AHT 558 plakalı tırla çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tırda sıkışan sürücülerden Baburcan, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı.
Ekiplerin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da bölgeye gelerek incelemede bulundu.