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Edirne'de İmamoğlu protestosu: Öğrenciler gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden bir grup üniversite öğrencisi, gözaltına alındı.

Güncel
  • 22.03.2025 23:47
  • Giriş: 22.03.2025 23:47
  • Güncelleme: 22.03.2025 23:49
Kaynak: ANKA
Edirne'de İmamoğlu protestosu: Öğrenciler gözaltına alındı
ANKA

Edirne'de İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden üniversite öğrencileri gözaltına alındı.

Edirne'de Atatürk Bulvarı Olin Kavşağı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden bir grup üniversite öğrencisi polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına dair henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

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