Edirne'de iş yerinde kumar oynayan 10 kişiye para cezası

Edirne'de bir iş yerinde kumar oynayan 10 kişiye 40 bin 550 lira ceza verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Anafartalar Caddesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Ekipler, iş yerinde çok sayıda iskambil kağıdı, okey taşı, 18 bin 825 lira ile tabanca ele geçirdi.

Kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye 40 bin 550 idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi U.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.