Edirne'de kamyonet, traktör römorkuna çarptı: 1'i çocuk 3 ölü, 1 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde eşya taşıyan kamyonet, buğday yüklü traktör römorkuna arkadan çarptı. Kazada, 1'i çocuk 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyonetin, buğday yüklü traktör römorkuna arkadan çarptığı kazada, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolundaki Destek Kıtaları Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne giden Mustafa Karayiğit (34) yönetimindeki eşya yüklü kamyonet, aynı istikamette ilerleyen S.K. (68) idaresindeki traktöre takılı buğday yüklü römorka arkadan çarptı.
Kazada, kamyonetin sürücüsü Mustafa Karayiğit, yanındaki Beytullah Karayiğit (18) ve kasadaki Emin Karayiğit (12) hayatlarını kaybederken, traktör sürücüsü S.K. yaralandı.
İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.K., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kamyonetle Ordu'dan Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine eşya taşındığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.