Edirne'de, kamyonette 124 kuş ele geçirildi

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, bir kamyonette kaçak olarak Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen aralarında papağan, keklik, bıldırcın ve güvercin türlerinin de bulunduğu 124 kuş ele geçirildi.

Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurduğu kamyonette yaptığı aramada yasa dışı yollarla Yunanistan’dan getirildiği değerlendirilen 5 makav cinsi papağan, 4 dağ bıldırcını, 13 tepeli orman kekliği, 102 Japon ve posta güvercini ile bir miktar döviz ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, kamyonet trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi. Kuşlar, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.