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Edirne'de kamyonun çarptığı minibüsteki yolcu yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.04.2024 12:47
  • Giriş: 19.04.2024 12:47
  • Güncelleme: 19.04.2024 12:47
Kaynak: AA
Edirne'de kamyonun çarptığı minibüsteki yolcu yaralandı

Edirne'de kamyonun şehir içi yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu 1 yolcu yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda seyreden T.K'nin kullandığı kamyon, A.D.A'nın idaresindeki 22 M 0136 plakalı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi minibüsüne çarptı.

Kazada minibüsteki 1 yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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