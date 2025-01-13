Edirne'de kar yağışı etkili oluyor

Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini yitirmişti.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü şehirde kar yağışı yeniden etkili oldu.

Sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri özellikle kuzeydeki köyler ile Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde, Edirne Belediyesi ekipleri de sürdürdükleri karla mücadele çalışmalarına yer yer devam ediyor.

Kar yağışının 15 Ocak Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, kentte vatandaşlar özellikle beyaza bürünen Selimiye Meydanı'nda özçekim yaptı.