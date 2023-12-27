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Edirne'de kontrol noktasından kaçan sürücü polis aracına çarpınca yakalandı

Ajans Haberleri
  • 27.12.2023 00:12
  • Giriş: 27.12.2023 00:12
  • Güncelleme: 27.12.2023 00:13
Kaynak: AA
Edirne'de kontrol noktasından kaçan sürücü polis aracına çarpınca yakalandı

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan, ardından polis aracına çarpan sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 59 DB 554 plakalı otomobili kent girişindeki kontrol noktasında durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Takibe alınan aracın sürücüsü, kent merkezinde trafik ışıklarında ekiplerden geri giderek kaçmaya çalışırken kendisini takip eden sivil polis aracına çarptı.

Kazada yaralanan olmadı, sürücü M.G. gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen sürücünün 2.11 promil alkollü olduğu belirlendi.

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