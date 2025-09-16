Edirne'de kuraklık nedeniyle otla kaplanan Tunca Nehri temizleniyor

Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, kurak geçen yaz ayıyla birlikte debisi düşen Tunca Nehri’nde, kepçe ve kamyonlarla yatak temizliği gerçekleştirildi.

Kentte yüksek sıcaklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde akışı duran ve debisi 2 metreküp/saniyeye kadar düşen Tunca Nehri'nin bazı kesimlerinde kum adacıkları oluştu. Nehrin Tunca Köprüsü kesiminde ise yüzeyi otlarla kaplandı. Yaz mevsiminin sona ermesiyle DSİ 11’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin kent merkezinden geçtiği noktada yatak temizliğine başladı. Kepçe ve kamyonlarla, nehre adını veren köprü civarında otlar ve dal parçaları temizlendi.

'MİSAFİRLER DE BU GÖRÜNTÜYÜ BEĞENMİYORDU'

Bölgede yaşayan Ahmet Akyüz, nehirdeki görüntünün kendilerini de sürekli rahatsız ettiğini belirterek, "Nehirde gerçekten çok kötü bir görünüm vardı. Ot ve çöplerle kaplanmıştı ve gelen misafirler de bu görüntüyü beğenmiyordu. Bu yaz çok kurak geçti, aslında bunun asıl sebebi bu. Neredeyse hiç yağmur yağmadı, dolayısıyla bu görüntü oluştu" dedi.

Gezmek için Edirne’ye gelen Burak Öztürk de nehrin bir an önce eski temiz görüntüsüne kavuşması gerektiğini ifade ederek, "Ben İstanbul’dan geliyorum. Daha önceleri de geldiğimde bu görüntüyle karşılaşıyordum. Aslında geç bile kalındı bu temizlik konusunda. Geç de olsa başlaması güzel. Çünkü burası bir kültür ve turizm şehri. Sadece burası değil, temizlenebilecek diğer alanlar da var. İnşallah bu kötü görüntü tamamen ortadan kalkar" diye konuştu.

İstanbul’dan gelen Kamil Öztürk de temizlik çalışmalarıyla nehrin güzel görüntüye kavuşacağını dile getirerek, "Sadece nehir değil, köprü üzerinde de yapılan tahribatlar var ama nehrin temizlenmesi güzel. Çünkü çok kötü bir görüntü vardı. Umarım daha güzel bir görüntüye kavuşur" dedi. (DHA)

