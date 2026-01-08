Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor

EDİRNE (AA) - Edirne’de kuvvetli sağanak etkili oluyor.

Dünden bu yana sağanağın etkisi altında bulunan kentte yağış, zaman zaman kesilse de yer yer kuvvetli şekilde devam ediyor.

Kentin kuzey kesimlerinde son 24 saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü.

Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarı kod uyarısının bulunduğu Edirne’de kuvvetli sağanağın yer yer yarına kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.