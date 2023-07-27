Edirne'de kuvvetli sağanak serinletti
Kaynak: AA
Edirne'de kuvvetli sağanak, uzun zamandır bunaltan sıcaklıklar nedeniyle zorluk yaşan kent sakinlerine rahat nefes aldırdı.
Öğle saatlerinde kapanan havanın ardından önce ara ara çiseleme ardından da gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili oldu.
Yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunaklı alanlara geçerek sağanağın dinmesini bekledi.
Hava sıcaklığının dün 41 derecenin üzerine çıkarak son zamanların en yüksek sıcaklığına ulaştığı kentte yağışlı hava sistemi hava sıcaklığını düşürdü, havayı serinletti.