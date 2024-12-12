Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Edirne'de lise öğrencisini bıçakla yaralayan 2 zanlıya ev hapsi cezası verildi

Ajans Haberleri
  • 12.12.2024 23:38
  • Giriş: 12.12.2024 23:38
  • Güncelleme: 12.12.2024 23:38
Kaynak: AA
Edirne'de lise öğrencisini bıçakla yaralayan 2 zanlıya ev hapsi cezası verildi

Edirne'de çıkan kavgada lise öğrencisini bıçakla yaralayan 2 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde lise öğrencisi Y.N'yi (16) bıçakla yaralayan A.E.K. (17) ve K.Z'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilere, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi cezası verildi.

- Olay

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki İlhami Ertem Anadolu Lisesinde 11. sınıf öğrencisi Y.N, okul çıkışında tartıştığı A.E.K. ve K.Z. tarafından bıçakla yaralanmıştı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

BirGün'e Abone Ol