Edirne'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne'de devrilen motosikletteki Oğulcan Pektaş (21) hayatını kaybetti, sürücü Özgür P. (22) yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Enez sahil yolundaki Yılgınlık mevkisinde meydana geldi. Özgür P. yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücünün arkasındaki Oğulcan Pektaş hayatını kaybetti, Özgür P. yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Özgür P. Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, cenaze Enez Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Keşan'da yaşayan Oğulcan Pektaş'ın arkadaşı Özgür P. ile gezmek için Enez'e gittiği öğrenildi.