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Edirne'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Edirne’nin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 26.06.2025 20:24
  • Giriş: 26.06.2025 20:24
  • Güncelleme: 26.06.2025 20:27
Kaynak: DHA
Edirne'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyünde çıkan orman yangınını söndürmek için bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Alevleri kontrol altına almak için 2 yangın söndürme uçağı ile karadan çok sayıda ekiple müdahale sürüyor.

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