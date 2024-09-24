Edirne'de ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü

Edirne'de, hasat edilmiş buğday tarlasında başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Uzunköprü ilçesi Çöpköy Mahallesi yakınlarındaki bir tarlanın anızında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Uzunköprü İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Yangın sonucu 30 dekar alan zarar gördü.