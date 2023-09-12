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Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, evlere ulaşmadan söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 12.09.2023 16:32
  • Giriş: 12.09.2023 16:32
  • Güncelleme: 12.09.2023 16:33
Kaynak: İHA
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Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, evlere ulaşmadan söndürüldü

Edirne’de oltuk alanda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yakındaki evlere ulaşmadan söndürüldü.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Mescit Mahallesi’nde tarlada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek otluk ve çalılık alana sıçradı.

Yangını gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, yakındaki evlere sıçramadan ekiplerin 40 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. 

Yangının söndürüldüğünü öğrenen yurttaşlar rahat bir nefes aldı.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı. 

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