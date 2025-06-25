Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Edirne'de otomobil ağaca çarptı: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Edirne Uzunköprü ilçesinde meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Güncel
  • 25.06.2025 17:08
  • Giriş: 25.06.2025 17:08
  • Güncelleme: 25.06.2025 17:11
Kaynak: DHA
Edirne'de otomobil ağaca çarptı: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Edirne Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, sürücüsün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kaza yerine giderek incelemelerde bulundu. Sezer, "Otomobil kontrolden çıkıp ağaca çarpıyor. 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı" dedi.

BirGün'e Abone Ol