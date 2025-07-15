Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Edirne'de otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.07.2025 14:46
  • Giriş: 15.07.2025 14:46
  • Güncelleme: 15.07.2025 14:46
Kaynak: AA
Edirne'de otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sahil Yolu Göller Mevkisi'nde seyreden otomobil, önündeki A.K'nin (50) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elektrikli bisikletteki kadınlar A.K. ile S.Y. (41) yaralandı. Sağlık ekiplerince Enez Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol