Edirne'de park halindeki araca silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki araca silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Anafartalar Caddesi'nde park halindeki otomobilin içerisinde daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen kişileri gören A.Ö. yanındaki ruhsatsız tabancayla ateş etti.

M.E.S. olay yerinde hayatını kaybetti, F.D. ve D.K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, A.Ö'yü olayda kullandığı tabancayla yakaladı.