Edirne'de sağanak serinletti

EDİRNE (AA) - Edirne'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Kentte çiseleme şeklinde başlayan yağış, etkisini artırarak bir süre sonra gök gürültülü ve sağanak şeklinde devam etti.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.

Nem ve sıcak havanın etkili olduğu kentte sağanak kısa süreli de olsa serinletti.

Öğleden sonra 34 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 29 dereceye kadar düştü.

Sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.