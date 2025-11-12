Edirne'de sahipsiz köpeği sürüklediği iddia edilen belediye personeli gözaltına alındı
Kaynak: AA
EDİRNE (AA) - Edirne'de sahipsiz köpeği sürüklediği öne sürülen belediye personeli gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, sahipsiz köpeğin iple sürüklendiği sosyal medyadaki görüntüler üzerine soruşturma başlattı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda görev yapan şüpheli A.Y'yi gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Köpeğin Karaağaç Mahallesi'nde iple sürüklendiği görüntü dün sosyal medyada paylaşılmış, A.Y. hakkında soruşturma başlatılmıştı.