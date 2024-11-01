Edirne'de şarampole devrilen cipteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Edirne'de Avrupa Otoyolu'nda Havsa gişeleri mevkisinde seyir halinde olan bir cip, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 3kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Edirne'de şarampole devrilen cipteki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
D.İ'nin (20) kullandığı cip, Avrupa Otoyolu'nda Havsa gişelerine 1 kilometre kala şarampole devrilerek yol levhasına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü D.İ. ve F.A.Ç'nin (21) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar M.K. (20), T.C.U. (22) ve B.A. (31) ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Cansız bedenler, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.