Edirne'de sıcak hava dalgası: Ayçiçeğinde verim kaybı endişesi

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle ayçiçeği veriminde düşüş bekleniyor.

Yaklaşık 1 milyon 300 bin dekarlık alanda ekimi yapılan ayçiçeği tarlalarında, olumsuz iklim koşulları bitkinin gelişimini etkiledi.

Verim ve kalite açısından belirleyici olan çekirdeklerin geliştiği kafa kısmının yeterince büyümemesi, üreticilerde hasat öncesi endişelere yol açtı.

Gelişim döneminde yeterli yağışı almayan ayçiçeği, sıcakların etkisiyle strese girdi. Edirneli çiftçiler, bu yılki rekoltenin geçen yıla oranla önemli ölçüde düşeceğini tahmin ediyor.

"AYÇİÇEĞİNDE KÖTÜ BİR YIL GEÇİRİYORUZ"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bölgede son 2 yıldır ciddi şekilde yaşanan kuraklıktan en çok etkilenen bitkilerin başında ayçiçeğinin geldiğini söyledi.

Ayçiçeğinde geçen yıl hasat dahi edilemeyen tarlaların olduğunu ve dekara ortalama 80 kilogram verim alındığını anımsatan Arabacı, "Ayçiçeğinde dekara 120 kilogramın altına düşüldüğünde zarar edilmeye başlanıyor. 2 yıl arka arkaya yaşanan kuraklık istenmedik bir tablo oluşturdu. Ayçiçeğinde kötü bir yıl geçiriyoruz" dedi.

Arabacı, sıcak hava nedeniyle bitkinin erken kuruduğunu ve hasat olgunluğuna eriştiğini ifade etti.

Olumsuz iklim koşulları nedeniyle hasadın erken başlayacağını anlatan Arabacı, şunları kaydetti:

"Normalde bölgemizde ağustosun ortasında başlardı, ama kuraklıktan dolayı erken kuruma yaşandı. Temmuz ayının sonlarına geldik. Hasat mesaisi yaklaşık 15 gün önce başlayacak. Kafa yapısına baktığımızda yeterli bir verim alacağımızı düşünmüyoruz. Geçtiğimiz yıl ortalama 80 kilogramdı. Bu yıl geçen yılki ortalamayı bulamayız gibi duruyor. Tarımın sürdürülebilirliği, üreticilerimizin geçimini sağlayabilmesi adına normal desteklerin yanında ekstra bir kuraklık desteği istiyoruz. İnşallah bakanlığımız üreticilerimizin sesini duyar, gerekli çalışmaları yapar."

"KAFA YAPISI YETERLİ SEVİYEDE GELİŞEMEDİ"

Arabacı, kış aylarında ayçiçeğine katkı yapan yağışlar olduğunu ancak mayıs ayından itibaren yağışların beklentilerin altında kaldığını dile getirdi.

Ayçiçeğinin gelişim dönemlerinde yağışa ihtiyaç duyduğunu anımsatan Arabacı, "Ayçiçeğinin tam çiçeklenme döneminde kuraklık geldi. Kafa yapısı yeterli seviyede gelişemedi, ardından tane büyüme döneminde de yağış olmadı. Bundan dolayı kafa gelişimi düzgün olmadı, tane besleme cılız kaldı. Bundan dolayı düşük bir verim öngörülüyor. Büyük bir kafa yapısı olsa dekara 200 kilogram ortalama alınır. Geçen yıl ortalama 80 kilogram almıştık, bu yıl bunu dahi göreceğimizi düşünmüyorum" diye konuştu.